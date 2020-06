Video: Ribéry geeft maatje Robben het voorbeeld

In het Italiaanse competitieduel van zijn club Fiorentina bij SS Lazio legde Ribery in de 25e minuut drie tegenstanders in de luren. Doelman Thomas Strakosha had het nakijken op het heerlijke schot van de Fransman: 1-0. Het was de enige treffer voor Fiorentina.

Lazio, de nummer 2 van de ranglijst, maakte in een leeg eigen stadion de achterstand ongedaan (2-1). Ciro Immbile en Luis Alberto scoorden voor de thuisploeg.

Immobile vierde alweer zijn 28e competitietreffer. Hij benutte een makkelijk toegekende strafschop. De in Amsterdam geboren Djavan Anderson mocht in de slotfase invallen bij Lazio.

Lazio houdt een achterstand van 4 punten op koploper Juventus. Matthijs de Ligt en zijn ploeggenoten van de lijstaanvoerder wonnen vrijdag al eenvoudig van Lecce (4-0). Zo blijft Juventus prima op koers liggen voor de negende landstitel op rij.