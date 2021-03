Daley Blind kermend van pijn op brancard van veld: vrees voor zware blessure

Blind kwam na een duel met Tjay De Barr ongelukkig ten val. Hij had veel pijn en hield zijn beide handen voor zijn gezicht toen hij het veld werd afgedragen.

Blind zou zondag met Ajax tegen sc Heerenveen in actie komen. Volgende week donderdag staat het eerste duel met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League op het programma. De return is een week later in de hoofdstad van Italië.