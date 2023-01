Nederlagen in aanloop Australian Open zeggen Nadal weinig

„Het klopt dat ik de afgelopen maanden niet veel heb kunnen tennissen en in het begin van het seizoen twee wedstrijden heb verloren in Sydney, maar om eerlijk te zijn ben ik niet ontevreden over de voorbereiding”, vertelde Nadal dinsdag. „Ik moet zeker wedstrijden gaan winnen. Ik train veel en ik denk dat ik in goede vorm ben.”

Nadal, de nummer 2 van de wereld, is vanwege de afzegging van zijn geblesseerde landgenoot Carlos Alcaraz de hoogstgeplaatste speler op de Australian Open. De titelverdediger won, sinds hij begin september met een blessure uitviel in de achtste finales van de US Open, nog maar één wedstrijd.