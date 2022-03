AS Monaco bezorgt PSG weer nederlaag

De positie van Pochettino wankelt, mede door de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door Real Madrid. In de wedstrijd erna werden met name de vedetten Lionel Messi en Neymar uitgefloten door de eigen fans. Messi ontbrak wegens griep in Monaco, waar de thuisclub in alle opzichten de betere ploeg was.

Jean Lucas miste al na 10 minuten na een fout van Marquinhos vrij voor het doel. Een kwartier later was het wel raak. Wissam Ben Yedder tikte knap binnen op aangeven van Youssouf Fofana. PSG verscheen spaarzaam voor het doel: kort na rust was er een goede kans voor Kylian Mbappé, maar die kwam na het passeren van doelman Alexander Nübel niet tot een schot. De ingevallen Kevin Volland schoot aan de andere kant wel raak en werd niet veel later onderuit gehaald door Presnel Kimpembe. Ben Yedder benutte de toegekende strafschop.

Georginio Wijnaldum speelde 70 minuten bij PSG. Myron Boadu was kort voor tijd invaller bij Monaco, dat zevende staat.