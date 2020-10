Oranje en Frank de Boer: Plan A én B tegen Italië

Georginio Wijnaldum duelleert met de Italiaanse linksback Leonardo Spinazzola, die Oranje in de heenwedstrijd in Amsterdam veel problemen bezorgde. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een gewaarschuwd mens telt voor twee. In het geval van Frank de Boer zelfs zodanig dat hij voor het Nations League-duel Italië-Nederland van woensdag twee strijdplannen heeft. Oranje wist zich tijdens Nederland-Italië (0-1) – ruim een maand geleden onder interim-coach Dwight Lodeweges – totaal geen raad met de voortdurend opstomende linksback Leonardo Spinazzola. „Zoals het thuis ging, kan het nu in elk geval niet”, doelde De Boer in Bergamo op Lodeweges’ keuze om Georginio Wijnaldum als rechtsbuiten op te stellen en de toen wel beschikbare Steven Bergwijn op de bank te houden.