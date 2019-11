Europa League: Arsenal verspeelt punten

De Londense formatie van de Spaanse coach Unai Emery speelde in Portugal gelijk tegen Vitória Guimarães, 1-1. Arsenal, vorig seizoen nog finalist in het toernooi, blijft wel koploper.

De doelpunten in Guimarães vielen pas in de slotfase. De Duitser Shkodran Mustafi opende in de 81e minuut de score voor de Londense formatie. In blessuretijd maakte de Braziliaan Bruno gelijk.

Eintracht Frankfurt heeft vier punten achterstand op Arsenal, maar kan inlopen als het donderdag wint bij Standard Luik. Guimarães behaalde tegen Arsenal het eerste punt.