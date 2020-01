Ex-vriendin Marco Pantani schrijft zeer aangrijpende brief

„Beste Marco. Ze vroegen me een aandenken aan jou te schrijven, en ik dacht dat dat mogelijk moest zijn. Ik heb je nooit geschreven en ik heb maar een half uurtje de tijd, maar soms wordt het leven beslist in een paar momenten. Toen je ons verliet verloor ik mijn stem, mijn hart, mijn verstand, mijn moed, mijn alles”, begint ze haar brief.

Ze vervolgt haar emotionele betoog: „Zelfs vandaag, na 16 jaar, doet het nog verschrikkelijk veel pijn. Zelfs als ik iemand nog maar Italiaans hoor spreken. De herinnering aan jou maakt me verdrietig. Ik word nog steeds boos als iemand over jou durft te praten. Je laatste vertrek was een enorme klap. Plotseling was je weg. Ik lag op de grond alsof ik door de bliksem was getroffen en stortte in met vreselijke pijn. Verslagen, vernield, verlamd. Maar ik moest doen wat je me geleerd hebt: je wordt niet neergeslagen, je recht de rug en begint opnieuw. Ik heb het je zien doen, Marco. Je hebt zo vaak geknokt en teruggevochten. Ik moest jou als voorbeeld nemen en vechten. Dat doe ik nog steeds.”

Marco Pantani in duel met Raimondas Rumsas Ⓒ AFP

Jonsson legt uit hoe ze dat precies doet. „We hebben lang samen gevochten. Zij aan zij. Maar plots kon dat niet meer. Zonder jouw voorbeeld denk ik niet dat ik over het verdriet heen had kunnen komen en de draad weer had kunnen oppikken. Dat ik nog leef, is een wonder, omdat de drang om je te volgen zó sterk was. Heel sterk. Christina.”

Pantani, Il Elefantino, die slechts 34 jaar werd, werd op 14 februari 2004 dood aangetroffen in een hotel in de Italiaanse badplaats Rimini, nadat hij niet was komen opdagen bij het avondeten. Na autopsie bleek een hartstilstand de doodsoorzaak te zijn, maar verschillende media speculeerden ook over zelfdoding door verdovende middelen.