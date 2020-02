Fatima Moreira de Melo weg bij PokerStars

De voormalig hockeyster was ruim tien jaar ambassadrice van de grootste pokersite van de wereld. In die hoedanigheid reisde de 41-jarige Nederlandse de hele wereld over. Toen Moreira de Melo in 2009 afzwaaide als hockeyster werd ze vrijwel direct vastgelegd.

„Na een prachtige periode van tien jaar eindigt onze gezamenlijke reis”, laat de olympisch kampioene van 2008 op sociale media weten. „Ik zeg vaarwel tegen een prachtig bedrijf, maar dit betekent niet mijn afscheid van deze prachtige sport. Ik zie jullie aan de tafels.”