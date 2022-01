Premium Het beste van De Telegraaf

Trainer blikt terug op ervaringen in VS en eerder bij Feyenoord Jaap Stam: ’Bij Feyenoord ontstond een sfeertje tegen mij’

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Jaap Stam blikt terug op zijn ervaringen in de Verenigde Staten en eerder bij Feyenoord in de Eredivisie. Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

Met grote interesse bekijkt Jaap Stam zondag PSV-Ajax, de twee Nederlandse topclubs waarvoor hij heeft gespeeld. Tevens volgt hij Feyenoord op de voet. Stam was er zelf trainer en nu is zijn oud-pupil bij PEC Zwolle, Arne Slot, oefenmeester in De Kuip. „Ik ben altijd benieuwd of ik de hand van de trainer kan ontdekken en welke ideeën hij heeft om tot aanvallen en kansen te komen. Bij Erik ten Hag en Slot is dat heel duidelijk, bij Roger Schmidt heb ik daar een minder beeld van.”