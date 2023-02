Napoli steelt in Champions League ook de show in Frankfurt

Victor Osimhen, in de Serie A al goed voor achttien doelpunten, zette Napoli vlak voor rust op voorsprong. De Nigeriaan tikte raak na een afgemeten voorzet van Hirving Lozano, die op de rechterflank de diepte in was gestuurd. De goal werd ingeluid door balverlies van oud-PSV'er Mario Götze. Kort daarna werd nog een goal van Osimhen afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak voor het openingsdoelpunt had Khvicha Kvaratskhelia nog een penalty onbenut gelaten. Zijn inzet werd gekeerd door keeper Kevin Trapp. De strafschop werd toegekend na een zeer ongelukkige overtreding van Aurélio Buta, die toen hij de bal wilde wegwerken - op de rand van het strafschopgebied - per ongeluk op een voet van Osimhen was gaan staan.

Rood Kolo Muani

Na een klein uur moest de thuisploeg met een man minder verder. De Fransman Randal Kolo Muani ging, al dan niet opzettelijk, hard door op André-Frank Zambo Anguissa en kreeg direct rood.

Halverwege de tweede helft maakte Napoli er na een goede aanval 0-2 van. Zambo Anguissa gaf de bal met een curve mee aan Kvaratskhelia en nadat de Georgiër de bal met zijn hak had teruggelegd, krulde Giovanni Di Lorenzo de bal met links in de verre hoek.

Al indruk tegen Ajax

Napoli had in de groepsfase van de Champions League al indruk gemaakt. De uitwedstrijd tegen Ajax werd met liefst 6-1 gewonnen en in Napels werd het 4-2 tegen de Amsterdammers.

De return in Italië is op woensdag 15 maart.