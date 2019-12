’Groeiende behoefte’ aan meer uitleg VAR

„Daar is een groeiende behoefte aan”, liet de IFAB na een vergadering in Belfast weten. „We kijken daarom naar verschillende communicatievormen, die het begrip voor de besluitvorming kunnen verbeteren.”

De VAR staat in veel landen nog vaak ter discussie. De informatie over wat er binnen het arbitrageteam wordt besproken, is zowel voor het stadionpubliek als voor de tv-kijkers bovendien nog vrij karig. Op de grote videoschermen is meestal niet meer te zien en te horen dan dat er een ’VAR-review’ plaatsvindt, met daarna ’goal’ of ’no goal’ als slotconclusie. De IFAB wil dat de toeschouwers sneller weten wat er aan de hand is en wat door het arbitrageteam wordt onderzocht.

Op medisch gebied besloot de IFAB tot de vorming van een werkgroep van experts. Dat panel gaat onderzoeken of er een wijziging in de spelregels noodzakelijk is om de behandeling van spelers met hoofdletsel, en met name (lichte) hersenschuddingen, op het veld te verbeteren. Daarbij wordt op voorhand geen enkele maatregel uitgesloten, aangezien de veiligheid en gezondheid van de getroffen voetballer van het grootste belang zijn, aldus de IFAB.

Momenteel zijn arbiters verplicht om bij het vermoeden van een hersenschudding de betreffende speler medisch te laten onderzoeken. Daarna moet de teamarts goedkeuring aan de voetballer verlenen om het duel te hervatten. Als het aan de internationale spelersvakbond FIFPro ligt, dient een neutrale arts het onderzoek te verrichten en kan de medicus daarvoor maximaal tien minuten de tijd nemen.

Tijdens de volgende vergadering op 29 februari zal de IFAB een besluit nemen welke voorstellen in de voetbalspelregels worden opgenomen.