Brons voor amazone Van Liere op WK dressuur

20.17 uur: Dressuuramazone Dinja van Liere heeft bij de wereldkampioenschappen in het Deense Herning de bronzen medaille gewonnen in de Grand Prix Special. Met haar paard Hermes kwam ze tot een score van 79,407.

De overwinning ging naar Charlotte Fry. De Britse kwam met Glamourdale tot 82,508. De Deense Cathrine Laudrup-Dufour was goed voor zilver. Met Vamos Amigos behaalde ze een totaal van 81,322.

Van Liere (31), debutante op het WK, werd eerder dit jaar met Hermes al nationaal kampioen. Vorig jaar boekte ze al eens een overwinning in de topwedstrijd van Aken. Ze ontbrak op de Olympische Spelen van Tokio wegens een administratieve fout van de internationale federatie FEI, die niet tijdig kon worden rechtgezet.

Emmelie Scholtens eindigde met Indian Rock op de 14e plaats, Thamar Zweistra werd met Hexagon's Ich Weiss 20e.

De dressuurequipe plaatste zich in het weekeinde bij de landenwedstrijd al voor de Olympische Spelen in Parijs. De formatie eindigde als vijfde in het klassement. Een plek bij de eerste zes volstond voor kwalificatie voor de Spelen van 2024 in de hoofdstad van Frankrijk.

In de dressuur staat in Herning ook nog de kür op het programma. De Nederlandse equipe mist onder anderen Edward Gal, die een jaar lang geen wedstrijden rijdt.

Fraser-Pryce maakt indruk met zege op 100 meter in Hongarije

19.47 uur: Atlete Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft opnieuw indruk gemaakt op de 100 meter. De 35-jarige Jamaicaanse won de afstand bij de World Athletics Continental Tour in Szekesfehervar in Hongarije in een tijd van 10,67 seconden.

Het was de vierde keer dit jaar dat Fraser-Pryce tot 10,67 seconden kwam op de sprintafstand. Vorige maand veroverde ze met die tijd op de WK atletiek in Eugene voor de vijfde keer de wereldtitel op de 100 meter. Afgelopen weekeinde kwam ze bij wedstrijden in Polen zelfs tot 10,66. Het persoonlijke record van Fraser-Pryce staat op 10,60.

Slechts vijf vrouwen wisten ooit sneller te lopen dan 10,67 op de 100 meter, onder wie de Amerikaanse wereldrecordhouder Florence Griffith-Joyner. Zij kwam in 1988 tot 10,49. Griffith-Joyner overleed in 1998.

MotoGP-coureur Espargaró breekt hiel op Silverstone

18.13 uur: MotoGP-coureur Aleix Espargaró heeft het afgelopen weekeinde een gebroken hiel overgehouden aan een val tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Dat maakte zijn team Aprilia Racing bekend.

De 33-jarige Spanjaard, tweede in het kampioenschap, hoeft geen operatie te ondergaan. Vermoedelijk kan hij ook de volgende Grand Prix gewoon meedoen. Dat deed hij na zijn val ook op Silverstone. Hij moet wel een week op krukken lopen, om de voet rust te geven.

Doelman Szczesny mist competitiestart van Juventus

17.14 uur: Juventus begint het nieuwe seizoen van de Serie A zonder Wojciech Szczesny. De Poolse doelman heeft zondag tijdens een verloren oefenduel met Atlético Madrid (0-4) een dijbeenblessure opgelopen. Hij is naar verwachting drie weken uitgeschakeld.

Juventus komt komende maandag voor het eerst in actie in de Serie A. De club speelt dan een thuiswedstrijd tegen Sassuolo.

Stybar moet weg bij Quick-Step en zoekt nieuwe ploeg

12.41 uur: Zdenek Stybar is op zoek naar een nieuwe ploeg. De 36-jarige Tsjech moet aan het einde van het jaar vertrekken bij Quick-Step Alpha Vinyl.

Stybar eindigde zondag als tweede in de Ronde van Leuven. Hij haalde dit jaar nog niet eerder de top 10 in een wedstrijd. De Tsjech rijdt sinds 2011 voor de Belgische formatie van manager Patrick Lefevere.

„Ik heb te horen gekregen dat ik niet mag bijtekenen”, zegt Stybar in de Belgische krant Het Nieuwsblad. „Maar ik wil nog wel blijven koersen. Ik weet niet of er interesse is gezien mijn leeftijd en gezondheidsproblemen”, aldus de Tsjech, die vorig jaar met hartklachten kampte.

Stybar won drie jaar geleden Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Classic. Hij schreef in 2015 Strade Bianche op zijn naam. Stybar wil zich in de winter ook weer laten zien als veldrijder.

Hardlopers pleiten voor vroegere start marathon EK vanwege hitte

12.09 uur: Zo’n vijftig atleten hebben via een open brief de organisatie van de EK atletiek in München opgeroepen om het aanvangstijdstip van de marathon te vervroegen. De marathon voor zowel vrouwen als mannen staat voor volgende week maandag op het programma en naar verwachting loopt de temperatuur die dag in de Duitse stad op tot ver boven de 30 graden Celsius. De start van de vrouwenwedstrijd is om 10.30 uur, de mannen beginnen een uur later aan hun race over 42,195 kilometer.

De Duitse atletenvakbond heeft de organisatie in een open brief, die is ondertekend door zo’n vijftig atleten uit diverse landen, opgeroepen om eerder op de dag te beginnen aan de marathon omdat het dan wat koeler is. Eén Nederlandse deelnemer, de 23-jarige Tom Hendrikse, heeft zijn naam onder de brief laten zetten.

„Het is de taak van de organisator om de gezondheid van de atleten te beschermen”, zegt de Duitse hardloopster Fabienne Königstein, hoofd van de atletenvakbond. „We willen allemaal dat de marathon een zo groot mogelijk publiek trekt en daarom is het natuurlijk belangrijk dat de wedstrijd op tv wordt uitgezonden. Maar die overwegingen mogen niet leiden tot gezondheidsrisico’s voor de atleten.”

Volgens de atleten zijn de eerder geuite bezwaren tegen het late aanvangstijdstip vooralsnog aan de kant geschoven. „We hebben niet het gevoel dat de organisatoren van gedachten gaan veranderen, daarom maken we onze wens nu openbaar.”

Met Nienke Brinkman heeft Nederland een medaillekandidate op de marathon. Brinkman (28) eindigde in april als tweede in Rotterdam en dook met 2.22.51 bijna een minuut onder het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat. Haar naam staat niet onder de brief.

Britse wielrenner Hayter verlengt contract bij Ineos Grenadiers

11.37 uur: Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. De 23-jarige Brit fietst sinds 2020 voor de Britse ploeg en vierde sindsdien al zestien overwinningen. Afgelopen week schreef hij de Ronde van Polen op zijn naam.

„Mijn doel is duidelijk”, vertelt Hayter op de website van zijn ploeg. „Ik wil meer WorldTour-wedstrijden winnen, voor mijn kansen gaan op de WK en enkele grote ronden in mijn benen krijgen. Ik geloof dat ik in de beste omgeving ben om succesvol te blijven.”

Ineos Grenadiers verlengde vorige week al het contract met Filippo Ganna tot eind 2027. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden fietst sinds 2019 voor de Britse wielerploeg. Daarvoor kwam hij twee jaar uit voor UAE Team Emirates.