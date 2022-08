Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Hardlopers pleiten voor vroegere start marathon EK vanwege hitte

12.09 uur: Zo’n vijftig atleten hebben via een open brief de organisatie van de EK atletiek in München opgeroepen om het aanvangstijdstip van de marathon te vervroegen. De marathon voor zowel vrouwen als mannen staat voor volgende week maandag op het programma en naar verwachting loopt de temperatuur die dag in de Duitse stad op tot ver boven de 30 graden Celsius. De start van de vrouwenwedstrijd is om 10.30 uur, de mannen beginnen een uur later aan hun race over 42,195 kilometer.

De Duitse atletenvakbond heeft de organisatie in een open brief, die is ondertekend door zo’n vijftig atleten uit diverse landen, opgeroepen om eerder op de dag te beginnen aan de marathon omdat het dan wat koeler is. Eén Nederlandse deelnemer, de 23-jarige Tom Hendrikse, heeft zijn naam onder de brief laten zetten.

„Het is de taak van de organisator om de gezondheid van de atleten te beschermen”, zegt de Duitse hardloopster Fabienne Königstein, hoofd van de atletenvakbond. „We willen allemaal dat de marathon een zo groot mogelijk publiek trekt en daarom is het natuurlijk belangrijk dat de wedstrijd op tv wordt uitgezonden. Maar die overwegingen mogen niet leiden tot gezondheidsrisico’s voor de atleten.”

Volgens de atleten zijn de eerder geuite bezwaren tegen het late aanvangstijdstip vooralsnog aan de kant geschoven. „We hebben niet het gevoel dat de organisatoren van gedachten gaan veranderen, daarom maken we onze wens nu openbaar.”

Met Nienke Brinkman heeft Nederland een medaillekandidate op de marathon. Brinkman (28) eindigde in april als tweede in Rotterdam en dook met 2.22.51 bijna een minuut onder het negentien jaar oude Nederlands record van Lornah Kiplagat. Haar naam staat niet onder de brief.

Britse wielrenner Hayter verlengt contract bij Ineos Grenadiers

11.37 uur: Ethan Hayter heeft zijn contract bij Ineos Grenadiers verlengd tot eind 2024. De 23-jarige Brit fietst sinds 2020 voor de Britse ploeg en vierde sindsdien al zestien overwinningen. Afgelopen week schreef hij de Ronde van Polen op zijn naam.

„Mijn doel is duidelijk”, vertelt Hayter op de website van zijn ploeg. „Ik wil meer WorldTour-wedstrijden winnen, voor mijn kansen gaan op de WK en enkele grote ronden in mijn benen krijgen. Ik geloof dat ik in de beste omgeving ben om succesvol te blijven.”

Ineos Grenadiers verlengde vorige week al het contract met Filippo Ganna tot eind 2027. De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden fietst sinds 2019 voor de Britse wielerploeg. Daarvoor kwam hij twee jaar uit voor UAE Team Emirates.

Van de Zandschulp naar plek 25 op wereldranglijst

08.15 uur: Botic van de Zandschulp heeft één plek winst geboekt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander staat weer op de 25e plaats. Afgelopen week haalde Van de Zandschulp de derde ronde op het Citi Open in Washington, waarin hij het moest afleggen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

De tennisser schommelt op de mondiale ranglijst al weken rond de 25e plaats. Afgelopen maand stond Van de Zandschulp even op plek 24, zijn hoogste ranking tot nu toe. De Nederlander doet deze week mee aan het masterstoernooi van Montreal. Hij treft in de eerste ronde de Serviër Miomir Kecmanovic, de nummer 35 van de wereld.

Tallon Griekspoor ontbreekt in Canada. Hij kampt met de naweeën van een coronabesmetting en meldde zich daarom af voor de kwalificaties in Montreal. Griekspoor, die vorige maand in Hamburg voor het laatst in actie kwam, zakte op de wereldranglijst van plek 44 naar 45.

Arantxa Rus boekte bij de vrouwen zeven plaatsen winst. De 31-jarige Westlandse schreef afgelopen week een ITF-toernooi op Gran Canaria op haar naam en klom naar de 77e positie op de mondiale ranglijst.