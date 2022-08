Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Van de Zandschulp naar plek 25 op wereldranglijst

08.15 uur: Botic van de Zandschulp heeft één plek winst geboekt op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander staat weer op de 25e plaats. Afgelopen week haalde Van de Zandschulp de derde ronde op het Citi Open in Washington, waarin hij het moest afleggen tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

De tennisser schommelt op de mondiale ranglijst al weken rond de 25e plaats. Afgelopen maand stond Van de Zandschulp even op plek 24, zijn hoogste ranking tot nu toe. De Nederlander doet deze week mee aan het masterstoernooi van Montreal. Hij treft in de eerste ronde de Serviër Miomir Kecmanovic, de nummer 35 van de wereld.

Tallon Griekspoor ontbreekt in Canada. Hij kampt met de naweeën van een coronabesmetting en meldde zich daarom af voor de kwalificaties in Montreal. Griekspoor, die vorige maand in Hamburg voor het laatst in actie kwam, zakte op de wereldranglijst van plek 44 naar 45.

Arantxa Rus boekte bij de vrouwen zeven plaatsen winst. De 31-jarige Westlandse schreef afgelopen week een ITF-toernooi op Gran Canaria op haar naam en klom naar de 77e positie op de mondiale ranglijst.