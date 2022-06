Opmerkelijk: Hongaars elftal ontvangt 30.000 fans ondanks straf

De Hongaarse bond ontving van de Europese voetbalbond UEFA vorig jaar namelijk een straf na racistisch gedrag van Hongaarse fans. Daardoor moeten de Hongaren twee wedstrijden zonder fans spelen. Ook kreeg de bond een boete van 100.000 euro.

Om toch supporters te kunnen ontvangen maakt de Hongaarse bond gebruik van artikel 73 van het UEFA-reglement. Daarin staat dat kinderen onder de 14 jaar altijd mogen worden uitgenodigd om gratis wedstrijden bij te wonen. Wel moeten zij worden begeleid door een volwassene. De bond heeft al ruim 30.000 aanvragen ontvangen.

Apengeluiden

In totaal kunnen er ongeveer 65.000 fans in Puskás Aréna Park in Boedapest, waar de wedstrijd wordt gespeeld.

De Hongaarse voetbalbond werd vorig jaar bij het Europees kampioenschap bestraft nadat Hongaarse supporters zich hadden misdragen tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk. In bepaalde hoeken van het stadion waren destijds apengeluiden van Hongaarse fans te horen, aan het adres van onder anderen Kylian Mbappé en Karim Benzema. Bij wedstrijden tegen Portugal en Duitsland waren homofobe spreekkoren te horen.