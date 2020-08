Inter-coach Conte ziedend op leiding club: ’Maandenlang stront moeten eten’

Volgens Sky Italia gaat Inter namelijk Alexis Sanchez gratis overnemen van Manchester United. De Milanezen huurden de Chileense aanvaller dit seizoen al van de Engelse club, waar hij geen potten kon breken nadat hij voor 34 miljoen euro was overgekomen van Arsenal. Onder Conte herleefde de 31-jarige Sanchez naar het einde van het seizoen toe op, met uiteindelijk negen assists in de Serie A. Inter zou Sanchez nu 7 miljoen per jaar geven met een contract tot 2023.

Maar van de transfer van Sanchez lijkt Conte momenteel niet wakker te liggen. De Italiaan is boos, zoals wel vaker het geval is. Op amper één punt eindigen van Juventus in de titelstrijd, waarbij Inter het enkele keren liet liggen, deed een geboren winnaar als Conte veel pijn. En dus uitte hij zijn frustratie.

Probleem is visie

„Op persoonlijk vlak is het een enorm zwaar seizoen geweest’, zei de opvliegende Italiaan na afloop van de laatste competitiewedstrijd van Inter. „Ik vind niet dat de spelers voldoende erkenning gekregen hebben voor hun prestatie. En ik evenmin. We hebben maar heel weinig bescherming gekregen van de club. We moeten nog op alle vlakken groeien, ook naast het veld. Een grote club moet zijn spelers meer beschermen.”

Conte eiste dan ook een hartig gesprek met Inter-preses Steven Zhang. „Maandenlang hebben we stront moeten eten en zien we helemaal niks van enige bescherming”, verwees de Italiaan naar de constante kritiek in de media. „Mijn probleem is dat ik een visie heb. Ik zie welke weg we moeten bewandelen en ik weet wat we moeten doen. Maar ik las onlangs nog een interview van Luciano Spaletti uit 2017 (toen coach van Inter, red.). We zijn nu in 2020 en er is nog altijd niets veranderd.”

Conte wil krant aanklagen

Het gesprek tussen Conte en Zhang vond maandag daadwerkelijk plaats, maar veel zoden aan de dijk heeft het niet gezet. De club zal pas na de lopende Europa League-campagne beslissen: doorgaan of niet. Conte ontkende dinsdag wel dat hij zichzelf zou hebben aangeboden bij Juventus, de club waarmee hij drie keer op rij kampioen werd. „Ik ga La Repubblica aanklagen. Zowel de auteur van het artikel als de hoofdredacteur”, aldus nog een ziedende Conte.

Intussen draait de Italiaanse geruchtenmolen op volle toeren. Zo werden Massimiliano Allegri (ex-Juventus) en Mauricio Pochettino (ex-Tottenham) al gelinkt aan Inter.