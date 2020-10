Kiki Bertens mist Australian Open door operatie

„Mijn achillespees belemmerde mij de laatste tijd te veel in trainingen en wedstrijden”, aldus de 28-jarige Bertens in een bericht op Instagram.

„De enige mogelijkheid om weer het maximale uit mijn trainingen en wedstrijden te halen was om me te laten opereren. Dit heb ik dan nu ook gedaan. Hierdoor mis ik het begin van 2021 en zal dus niet deelnemen in Australië. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk sterker en fitter terug te komen.”

Bertens is op dit moment de nummer negen van de wereld. De Australian Open vinden in 2021 plaats van 18 tot en met 31 januari.

De Wateringse werd begin deze maand in de vierde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Vervolgens besloot ze om de WTA-toernooien van Ostrava en Linz te laten schieten. Dat waren voorlopig de laatste twee toernooien op de WTA-kalender.