Braziliaans international Richarlison krijgt banaan toegeworpen

„Deze keer heb ik het met eigen ogen gezien. Dit schokt ons allemaal”, zei de bondsvoorzitter na de met 5-1 gewonnen oefeninterland in het Parc des Princes. Vanuit het publiek werd een banaan naar de feestende Brazilianen gegooid nadat Richarlison voor de 2-1 had gezorgd. De Braziliaanse bond publiceerde daar op Twitter een foto van.

„We moeten onthouden dat we allemaal hetzelfde zijn, ongeacht huidskleur, ras of religie”, aldus Rodrigues. „Racisme moet strenger bestraft worden. De strijd tegen racisme gaat niet om één zaak. We hebben een fundamentele verandering nodig om dit soort misdaden van de wereld uit te bannen.”

Voor de aftrap hadden de Braziliaanse spelers geposeerd achter een bord met daarop de tekst ’zonder onze zwarte spelers, hadden wij geen ster op ons shirt staan’. Nu prijken op het shirt van de ’Seleção’ vijf sterren, die staan voor de vijf veroverde wereldtitels. De internationals kwamen met hun statement naar aanleiding van de racistische bejegening van Vinícius Júnior, de Braziliaanse aanvaller van Real Madrid. Fans van Atlético Madrid maakten onlangs apengeluiden tijdens de wedstrijd tegen Real. Vinícius kwam tegen Tunesië na rust in het veld.