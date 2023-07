Belg Maxim Van Gils valt op Tour-rustdag na botsing met vrachtwagen

„Gelukkig werden geen breuken vastgesteld”, zei ploegarts Peter Plessers. „Hij heeft pijn aan zijn schouder, maar gelukkig is er geen sprake van breuken. Uiteraard is dit geen fijne zaak, het is al de derde valpartij voor Maxim in deze Tour de France. Dat komt toch even binnen, maar Maxim kan fietsen en wil graag Parijs halen. Dit toont nog eens aan hoe sterk renners zijn en gedreven om niet op te geven.”

Van Gils reed maandag met zijn vader een trainingsrit. In een afdaling konden ze een remmende vrachtwagen niet meer ontwijken. De nummer 55 van het klassement is bezig aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. In de dertiende etappe, een bergrit naar de Grand Colombier, eindigde hij als tweede achter ritwinnaar Michal Kwiatkowski.