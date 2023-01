El Ghazi maakt excuses aan fans: ’Dit was PSV-onwaardig’

„Iedereen bij ons moet in spiegel kijken. Dit mag niet als PSV zijnde, ongelooflijk”, vervolgde El Ghazi, die ook kritisch op zichzelf was. De voormalig speler van Ajax scoorde in oktober voor het laatst in de Eredivisie. „Ik kom veel in scoringspositie, dat is goed. Als alles mee zat, had ik de voorbije wedstrijden wel vier of vijf keer kunnen scoren. Ik heb veel kansen gemist. Dat moet snel beter gaan. Ik word afgerekend op mijn doelpunten. Maar ik doe keihard mijn best. Ik probeer positief te blijven, ongeacht de situatie.”

PSV wist slechts één van de vijf laatste competitiewedstrijden te winnen en staat voorlopig op de derde plaats.