Tomasson aan de slag bij Malmö FF

„Malmö heeft een fantastisch verleden, een fanatieke aanhang en wil de beste van Scandinavië zijn”, aldus Tomasson, die tussen 1998 en 2002 bij Feyenoord uitgroeide tot een publiekslieveling. „Ik heb met de club goede gesprekken gevoerd over de filosofie, de omstandigheden en de verwachtingen die er zijn. We hebben hetzelfde beeld van wat we willen bereiken en hoe we aan de slag moeten om Malmö FF te ontwikkelen.”

De 43-jarige Tomasson werkte de afgelopen jaren als assistent bij het Deense voetbalelftal. Daarvoor was de Deen assistent bij Vitesse en hoofdtrainer bij Roda JC en Excelsior.

Malmö FF eindigde vorig seizoen als tweede, achter Djurgardens IF. Het nieuwe seizoen in Zweden begint op 4 april.