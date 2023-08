Noren helpen Heerenveen aan uitzege op FC Utrecht

Zo is Heerenveen na twee competitieduels nog zonder puntenverlies, na de zege van vorige week op RKC Waalwijk (3-1). Het ambitieuze FC Utrecht is nog puntloos. De club ging vorige week onderuit bij PSV (2-0).

Niet Heerenveen, maar FC Utrecht was lang de gevaarlijkste ploeg in De Galgenwaard. De 34-jarige Toornstra schoot in alweer zijn 26e competitiewedstrijd tegen Heerenveen rakelings over en Can Bozdogan stuitte op Andries Noppert, de lange doelman van de bezoekers.

Ook Hidde ter Avest en Anastasios Douvikas waren dicht bij de openingstreffer van de thuisploeg, maar raakten de lat. Mats Seuntjens claimde vlak na het doelpunt van Sahraoui vergeefs een strafschop na een botsing met Noppert.

Modibo Sagnan viel halverwege de eerste helft geblesseerd uit bij FC Utrecht. De Franse verdediger werd vervangen door Nick Viergever, die als enige speler sinds het seizoen 2008-2009 ieder jaar in de Eredivisie in actie is gekomen.