Britse media: ’Liverpool weer als vanouds, Van Dijk kan sigaar roken’

Liverpool kan de titel na de winst op Crystal Palace haast niet meer ontgaan. Ⓒ EPA

Er staat Liverpool nog heel weinig in de weg om de eerste landstitel in 30 jaar te veroveren. Na de overtuigende zege van woensdagavond op Crystal Palace (4-0) hadden de Britse media weer het nodige te schrijven over de formatie van trainer Jürgen Klopp, die zowel Georginio Wijnaldum als Virgil van Dijk de hele wedstrijd in het veld liet staan.