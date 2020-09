Column Erik Breukink: Nederlandse talenten kans geven cruciaal

Erik Breukink. Ⓒ ANP/HH

Ik kan niets anders zeggen dan dat we naar een heel mooie finale van de WK-wegrace hebben zitten kijken, op 42 kilometer van de streep ingeleid door Tour-winnaar Tadej Pogacar. Uiteindelijk bleef er een select groepje wereldtoppers over in de frontlinie. De meest explosieve renner bergop, Julian Alaphilippe, maakte op de laatste klim het verschil en won meer dan verdiend. Daar is geen speld tussen te krijgen.