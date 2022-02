Sjinkie Knegt na uitschakeling: ’Ik ben duidelijk nog van de oude stempel’

Sjinkie Knegt verlaat met een gebogen hoofd het ijs. In de eerste halve finale kreeg hij een penalty. Ⓒ René Bouwman

Sjinkie Knegt stond er beteuterd bij na zijn uitschakeling in de halve finales van de 1500 meter bij de Winterspelen in China. „Als ik op kop rijd, is er niks aan de hand. Maar als dat niet het geval is, lukt het op een of andere manier niet. Ik mis de racesnelheid om het af te maken”, zei de Friese shorttracker na afloop bij de NOS.