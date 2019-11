Ajax uit niet te kloppen

De Amsterdammers zijn sinds de beschamende uitschakeling in de voorronde van de Europa League, 24 augustus 2017 bij Rosenborg (3-2), al twaalf Europese uitduels ongeslagen: zes zeges, zes gelijke spelen.

En die knappe reeks bouwde Ajax niet bepaald op tegen Europese laagvliegers, want het elftal van Erik ten Hag trof onder meer Benfica, Bayern München, Real Madrid, Juventus, Tottenham Hotspur en Valencia. „Dat we een goed team hebben met goede spelers, geeft me vertrouwen dat we deze reeks voortzetten. Op Champions League-avonden zijn we getriggerd en gaat het niveau omhoog”, aldus Ten Hag.