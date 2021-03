’Nu ook Britse atleten besmet na EK indoor’

Volgens het dagblad is de hele EK-ploeg na terugkeer in Groot-Brittannië in isolatie gegaan. Dat gebeurde nadat een staflid positief was bevonden. Eerder al werd bekend dat acht Nederlandse atleten die deelnamen aan de EK bij terugkeer in Nederland positief zijn getest.

Inmiddels zijn er negen besmettingen geconstateerd onder Britse deelnemers aan de EK indoor. Nog niet iedereen van die atletiekploeg is al getest. Deze woensdag zijn er nog controles op het coronavirus.

Volgens technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie verliep het naleven van de coronaregels in Torun moeizaam. Ook de organisatie leefde zijn eigen protocollen niet na. „De atleten zouden in een aan de equipe toegewezen bus van het hotel naar de hal worden vervoerd, maar iedereen zat door elkaar. Wat niet zo vreemd was, want het was buiten koud, dus niemand wilde lang wachten.”

De Atletiekunie heeft de positieve gevallen binnen de ploeg gemeld aan de Europese federatie, die eindverantwoordelijk was voor het toernooi.