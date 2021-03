Penalty in blessuretijd helpt Emmen aan punt tegen Sparta

De opluchting was groot bij FC Emmen-doelman Michael Verrips, die vorige week volop complimenten kreeg voor zijn keeperswerk tegen FC Utrecht, waarmee hij een groot aandeel had in de tweede seizoenszege van de hekkensluiter. In de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam was de goalie minder op dreef.

Jan van Beveren

Uitgerekend op de geboortedag van de beroemdste speler aller tijden van FC Emmen, de legendarische doelman Jan van Beveren die deze vrijdag 73 zou zijn geworden, piepte en kraakte het weer eens onder de lat bij FC Emmen. Met de komst van Verrips, die in januari is gehuurd van Sheffield United, dacht FC Emmen de problemen met de keepers eindelijk getackeld te hebben. Eerder dit seizoen konden Dennis Telgenkamp en Felix Wiedwald niet overtuigen onder de lat bij FC Emmen.

De 24-jarige Verrips, die eerder keepte voor FC Twente, Sparta, MVV en KV Mechelen, verkeek zich vlak voor rust echter gruwelijk op een houdbaar schot van Laros Duarte. Het leek na een eerste helft, waarin beide ploegen vrijwel geen doelgevaar creëerden, een cruciale misser.

Vijf andere basisspelers

Laros Duarte was een van de vijf spelers die een basisplaats hadden gekregen van Sparta-trainer Henk Fraser na de 0-2 thuisnederlaag tegen Willem II van vorige week. De andere vier waren Wouter Burger, Mario Engels, Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, die vorige week al de geblesseerd uitgevallen Mica Pinto moest vervangen.

Sparta scoort de laatste weken moeizaam en kon het mazzeltje goed gebruiken. In de tweede helft was FC Emmen de dominante en meest gevaarlijke ploeg, maar Sparta-doelman Maduka Okoye stond wel goed te keepen en bracht redding bij schoten van Sergio Peña, Caner Cavlan en Kerim Frey. En die ene keer dat de Duitse Nigeriaan geklopt werd, stond de paal succes van FC Emmen-topscorer Michael de Leeuw in de weg.

Buffer

Daarmee leek Sparta voor het eerst sinds 13 januari weer eens te gaan winnen. Een overwinning die de ploeg van trainer Henk Fraser goed kon gebruiken, want na zeven duels zonder driepunter snakten de Spartanen naar een overwinning. De Rotterdammers, die dankzij een geweldige inhaalrace voor de winterstop een mooie buffer hadden opgebouwd, zagen de staartploegen de afgelopen weken steeds dichterbij komen en zouden bij een zege een marge van negen punten met nummer 16 Willem II hebben opgebouwd.

Maar diep in blessuretijd ging de bal nog op de stip toen de bal op de arm van Sparta-aanvoerder Adil Auassar kwam. De videoscheidsrechter bewees daarbij weer eens zijn waarde, want scheidsrechter Danny Makkelie had de handsbal aanvankelijk weggewoven en de protesterende Emmen-speler Nikolai Laursen zelfs geel gegeven, maar moest na het zien van de beelden op zijn schreden terugkeren. De Leeuw bleef koel en zorgde er met zijn achtste competitiegoal van dit seizoen voor dat FC Emmen niet met lege handen achterbleef.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie