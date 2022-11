Premium Het beste van De Telegraaf

Catalanen maken achterstallig miljoenensalaris over naar middenvelder van Oranje Frenkie hoopt nog acht tot tien jaar bij Barça te blijven

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Frenkie de Jong aan de vooravond van zijn eerste WK. Ⓒ Pro Shots

DOHA - Frenkie de Jong (25) werd afgelopen zomer door het armlastige FC Barcelona richting de uitgang geduwd om een transfersom voor de Nederlander te kunnen incasseren. Maar de middenvelder van Oranje zette zich schrap. Aan de vooravond van het WK zegt De Jong blij te zijn op een langer verblijf te hebben aangestuurd. En rancune is hem vreemd. „Ik zie mezelf het liefst nog zo lang mogelijk bij FC Barcelona spelen”, onthult hij in het schitterende The St. Regis in Doha. „Ik hoop nog een jaar of acht tot tien.”