Teambaas Horner: ’Max heeft die gasten terugbetaald’

Net als Verstappen deelde Horner een enorme pluim uit aan de monteurs van het team, die de auto van de Nederlander in recordtijd repareerden na zijn crash in de opwarmronde. „Ze hebben geweldig werk geleverd. Normaal duurt dit herstel anderhalf uur. En toen de race net bezig was, waren ze weer kalm en deden ’gewoon’ weer een pitstop van twee seconden”, aldus Horner. „Dit resultaat komt voor een groot deel op het conto van de gasten in de garage en hun werk daar en op de grid. Max heeft ze op de best mogelijke manier terugbetaald.”

De teambaas heeft tegelijkertijd nog veel vragen over de prestaties van de RB16, die tijdens de race wel beter vooruitkwam dan op vrijdag en zaterdag. „We zaten er dichterbij, al heeft Mercedes duidelijk nog een voordeel. Het gat is significant. Dat Max ertussen staat, kwam door de strategie en zijn eerste ronde. De auto heeft zich dit weekeinde niet gedragen zoals we dachten. We moeten alles goed onderzoeken en hopelijk kunnen we het zo snel mogelijk oplossen.”