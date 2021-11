Ronald Koeman krijgt ook steun van Lionel Messi: ’Hij is oneerlijk behandeld’

Zaterdag scoorde Messi eindelijk zijn allereerste competitiedoelpunt voor de Franse topclub, in een overwinning tegen Nantes. Maar ondanks de mindere statistieken voelt de aanvaller zich naar eigen zeggen volledig thuis in Parijs.

„Ik voel me hier goed”, zegt Messi in zijn Franse woning. „We hebben ons intussen volledig geïntegreerd, zeker nu de kinderen ook naar school gaan en hun dagelijkse routine is begonnen. Dat de kinderen zich veel sneller hebben aangepast dan verwacht, geeft mij en Antonela rust. Ik moest een paar keer naar Argentinië voor interlandvoetbal, dus was het wat zoeken naar continuïteit op het veld. Maar ik ben hier goed terechtgekomen.”

Snelle aanpassing

„Ik heb dan ook het geluk gehad om een kleedkamer te delen met zeer goede spelers. Dat is het belangrijkste. Mijn aanpassing is erg snel gegaan. Het klopt dat het in het begin heel vreemd was. Het was aan de ene kant moeilijk om na zoveel jaren bij dezelfde ploeg te moeten verhuizen, maar aan de andere kant ging het wel gemakkelijk omdat ik veel spelers kende en er Spaans wordt gesproken. Het is hier ook een heel hechte groep. Sergio Ramos? We hebben altijd veel respect gehad voor elkaar, ondanks de vele gevechten die we hadden de voorbije jaren. Het is speciaal om hem als ploegmaat te hebben. Ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan spelen.”

Messi en co zijn nog niet zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League, onder andere na een gelijkspel tegen Club Brugge.

Terugkeer naar Barcelona?

„Iedereen zegt dat we de grote favorieten zijn voor de Champions League”, aldus de Argentijn. „Ik ga niet ontkennen dat we een van de kandidaten zijn, maar het is noodzakelijk om een sterk team te zijn. Gelukkig hebben we het voordeel dat we geweldige spelers hebben. We zijn echter niet de enigen, plus de Champions League is een moeilijke competitie. Het wordt ook steeds lastiger om die te winnen. Dus ja, we zijn een van de favorieten, maar zeker niet de enige.”

Lionel Messi maakte van het weekend eindelijk zijn eerste treffer in Ligue 1 Ⓒ ANP/HH

„Barcelona zit momenteel in een fase van wederopbouw”, klinkt het. „Ze hebben een team met heel wat jonge spelers. Vandaagde dag denk ik dat er betere teams zijn dan Barcelona. Dat betekent echter niet dat ze in de toekomst niet opnieuw kunnen meedoen voor de prijzen. En ik wil altijd het beste voor Barcelona. Ik blijf een fan, ook al speel ik er niet meer. Ik heb er nog steeds vrienden, dus ik wil dat ze het goed doen. Xavi? Hij is een intelligente trainer die veel weet, kent de club perfect en heeft in Barcelona gewoond. Hij laat Barcelona opnieuw dromen, omdat hij veel aanzien geniet bij de fans en de spelers. Het team zal groeien onder hem, daar twijfel ik niet aan.”

Koeman oneerlijk behandeld

Over de ontslagen Ronald Koeman was Messi best positief. „Trainers worden altijd oneerlijk behandeld. Dus ook Koeman. Als de resultaten slecht zijn, is het gemakkelijk om naar de trainer te wijzen en hem vervolgens te vervangen. Koeman arriveerde op een heel moeilijk moment bij de club. Er waren belangrijke spelers vertrokken, maar hij bracht ook veel jonge spelers. Het is dus gemakkelijk om de trainer de schuld te geven. Maar ze weten dat het bij hun vak hoort.”

De terugkeer van Dani Alves heeft Messi „verrast”, maar hoe zit dat bij hem? „Ik heb altijd gezegd dat ik op een gegeven moment zal terugkeren naar Barcelona omdat het mijn thuis is en omdat ik daar ga wonen. Als ik een bijdrage kan leveren en de club kan helpen, zal ik dat natuurlijk graag doen.”

Vervolgens noemt Messi Real Madrid, Manchester City, Bayern en Liverpool als de voornaamste kanshebbers op de beker met de grote oren. FC Barcelona niet.

Bron: Marca/Het Nieuwsblad