’Rusland raakt Champions League-finale kwijt’

„De UEFA deelt de grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de ontstane situatie in Europa en veroordeelt met klem de aanhoudende Russische militaire invasie in Oekraïne”, staat in een verklaring. „Als bestuursorgaan van het Europese voetbal werkt de UEFA onvermoeibaar aan de ontwikkeling en bevordering van het voetbal volgens gemeenschappelijke Europese waarden, zoals vrede en respect voor mensenrechten. We zijn solidair met de voetbalgemeenschap in Oekraïne en staan klaar om hulp te bieden aan het Oekraïense volk.”

Europees Parlement

Leden van het Europees Parlement riepen de UEFA al op om de finale van de Champions League niet in Rusland te laten plaatsvinden. „We roepen de UEFA op om te stoppen om Sint-Petersburg en andere Russische steden te zien als locatie van internationale voetbalwedstrijden”, aldus de Europarlementariërs. „De eerste en voor nu belangrijkste stap is het kiezen van een alternatieve locatie voor de finale van de Champions League op 28 mei. We roepen daarnaast op om het contract met Gazprom als UEFA-sponsor te ontbinden en sancties te overwegen tegen Russische officials die medeplichtig zijn aan schending van het internationaal recht.”

KNVB-voorzitter Just Spee Ⓒ ProShots

KNVB

De Nederlandse voetbalbond KNVB, waarvan Spee de voorzitter is, wil vooralsnog niets zeggen over de situatie met Oekraïne en Rusland. Spee verwijst via een woordvoerder door naar de UEFA.

Vitesse, dat in oligarch Valeriy Oyf een Russische grootaandeelhouder heeft, heeft zich ook nog niet uitgelaten over de situatie. De Arnhemse voetbalclub is al jaren in Russische handen.

Rusland organiseert tussen 26 augustus en 11 september het WK volleybal. De Nederlandse mannen hebben zich daarvoor geplaatst. Volleybalbond Nevobo onthoudt zich voorlopig van commentaar. „We wachten af hoe het verder gaat”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse bond. Over een mogelijke boycot van het WK is nog niet gesproken. „Dat is nu te vroeg om te bepalen.”

NOC*NSF

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF gaat in ieder geval niet zelfstandig over tot een boycot van Rusland vanwege de militaire aanval op Oekraïne. Volgens een woordvoerder van NOC*NSF kan het wel zijn dat de sport onderdeel wordt van een brede, internationale boycot, als reactie op de Russische inval in het buurland. „Maar op dit moment hebben wij nog geen zicht op de maatregelen van de overheid.”

NOC*NSF heeft contact gehad met de Nederlandse basketbalbond (NBB). De nationale mannenploeg speelt donderdagmiddag in de WK-kwalificatie in en tegen Rusland. Hoewel de spelers van Oranje zich „zeer ongemakkelijk” voelen bij de ontstane situatie, willen ze om 16.00 uur in Perm toch aantreden. Zondag treffen beide landen elkaar opnieuw, dan in Almere. Vooralsnog gaan beide wedstrijden ’gewoon’ door.

De sportkoepel inventariseert of Nederlandse sporters de komende tijd mogelijk naar Oekraïne of Rusland moeten voor wedstrijden. „We hebben daar nog geen scherp overzicht van, maar het lijkt erop dat in de nabije toekomst niets van betekenis op het programma staat in die landen.”

Schorsen

De Oekraïense voetbalbond heeft de FIFA en de UEFA opgeroepen Rusland te schorsen. Oekraïne wil dat de nationale teams en clubs uit Rusland worden uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden en toernooien. Oekraïne roept de Europese federatie UEFA tevens op een andere locatie te zoeken voor de finale van de Champions League en de wedstrijd om de Europese Supercup in 2023, die nu zijn toegewezen aan respectievelijk Sint-Petersburg en Kazan.

Het Russische voetbalelftal speelt volgende maand tegen Polen in de play-offs om kwalificatie voor het WK in Qatar. Die wedstrijd staat in Moskou op het programma. Bij winst speelt Rusland in de finale tegen Zweden of Tsjechië, ook in Moskou. Oekraïne hoopt zich eveneens via de play-offs te plaatsen voor het WK.