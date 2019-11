Formule 1: Williams bevestigt stoeltje Latifi

De komst van Latifi als vervanger van Robert Kubica is geen verrassing. Het was een publiek geheim dat de huidige nummer twee in de Formule 2, achter kampioen Nyck de Vries, een kans zou krijgen bij Williams.

Van een stoelendans is dit jaar geen sprake in de Formule 1. Naast Latifi - zoon van een puissant rijke vader – is Esteban Ocon de enige andere ’nieuweling’. Hij vervangt volgend jaar bij Renault de Duitser Nico Hülkenberg.

Latifi was al reserverijder bij Williams. Hij mocht afgelopen seizoen al zes keer de eerste vrije training afwerken voor Britse renstal, die een zeer moeizaam seizoen doormaakt.

De auto’s waren verreweg de langzaamste in het veld. Kubica wist dit jaar in de Grote Prijs van Duitsland het enige WK-punt te scoren voor het team.

Dankzij Latifi zijn er volgend jaar twee Canadezen actief in de F1. Lance Stroll rijdt ook komend seizoen voor Racing Point. De laatste keer dat der Canadezen op de grid stond was in 1969: toen John Cords en Al Pease in stoeltje hadden.