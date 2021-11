ATP Finals: prima start titelhouder Daniil Medvedev, Matteo Berrettini geeft op tegen Alexander Zverev

De eerste set verliep zonder servicebreaks en in de tiebreak benutte Hurkacz pas zijn vierde setpunt. Medvedev liep in de tweede set snel uit naar 3-0 en in iets meer dan een half uur trok hij de set naar zich toe.

Ook in de derde set plaatste Medvedev meteen een break en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Na iets meer dan twee uur maakte hij het af op zijn eerste wedstrijdpunt, doordat een return van Hurkacz in het net ging.

Berrettini geeft op tegen Zverev op ATP Finals

Matteo Berrettini heeft in zijn eerste partij op de ATP Finals in Turijn tegen Alexander Zverev opgegeven. De Italiaan moest de strijd, voor eigen publiek, na het verlies van de eerste set staken met een buikspierblessure. Zverev had de eerste set in een tiebreak (9-7) naar zich toegetrokken en leidde in de tweede set met 1-0.

Na een behandeling op de baan aan zijn onderlichaam probeerde Berrettini het nog even. Na het eerste punt na de behandeling, waarin hij direct een afzwaaier produceerde, concludeerde de nummer 7 van de wereld dat doorspelen geen optie was. Emotioneel schudde hij Zverev de hand.

„Het was een geweldige eerste set, maar zo wil je niet winnen”, zei Zverev, de mondiale nummer 3. „Wat je wil is dat twee spelers elkaar de hand schudden na de wedstrijd. Ik voel met Matteo mee, hier heeft hij het hele jaar voor gespeeld en hij werd door duizenden fans aangemoedigd.”

Pliskova knokt zich terug uit geslagen positie

Karolina Pliskova heeft zich vanuit een uitzichtloze positie teruggeknokt in haar laatste groepswedstrijd op de WTA Finals. Ze boog in Guadalajara tegen haar landgenote Barbora Krejcikova een 6-0 4-2-achterstand om in een zege. Het werd 0-6 6-4 6-4.

De 29-jarige Pliskova, de nummer 4 van de wereld, mag na de merkwaardige zege blijven hopen op een plek in de halve finales. Ze is afhankelijk van het resultaat van het duel tussen de Estse Anett Kontaveit en Garbiñe Muguruza uit Spanje. Als Kontaveit wint, gaat Pliskova door naar de laatste vier, als Muguruza wint plaatst zij zich voor de halve eindstrijd.

Pliskova begon zeer matig aan het Tsjechische onderonsje met Krejcikova. Ze won in de eerste set, die maar 27 minuten duurde, slechts elf punten. In de tweede set kwam Krejcikova met 4-2 voor, maar Pliskova won vervolgens vijf games op rij. Na ruim twee uur maakte ze het af op haar derde wedstrijdpunt.

Pliskova had in drie sets gewonnen van Muguruza en in twee sets verloren van Kontaveit.