Matthijs de Ligt keert op EK tegen Oostenrijk terug in basis Oranje

De Ligt liep de blessure eerder deze maand op tijdens het voorbereidende trainingskamp van Oranje in Zeist. De Boer wilde zondag in het openingsduel met Oekraïne (3-2) nog geen risico met hem nemen.

De basisplaats van De Ligt gaat ten koste van centrale verdediger Jurriën Timber of linksback Patrick van Aanholt. In dat laatste geval schuift Daley Blind in het 5-3-2-systeem vanuit het centrum door naar de positie van linkerverdediger.

De Boer wilde nog niet zeggen wie zijn plaats kwijtraakt, al leek hij er op te hinten dat Timber in het basiselftal blijft staan. Timber viert donderdag zijn 20e verjaardag en op de vraag van een verslaggever of hij, naast zijn verjaardag om nog een andere reden de slingers op kan hangen, zei De Boer: „Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat gaan we morgen zien. Hij doet het in ieder geval fantastisch. We zijn zeer tevreden over hem.”

De Ligt zei begin deze maand na de oefenwedstrijd tegen Schotland (2-2) dat hij zich in het 5-3-2-systeem aan de linkerkant van het centrum ongemakkelijk voelde. „Ik snap best wel dat hij zich daar niet heel prettig bij voelt. Vooral als wij domineren, dan is het geen lekkere ’uitgangspositie’ voor hem. Natuurlijk houd ik daar wel rekening mee”, aldus De Boer.

Owen Wijndal leek het toernooi als linksback te starten, maar Van Aanholt maakte een betere indruk op De Boer. „Ik vind dat hij er beter voorstaat”, legde de bondscoach woensdag nog eens uit. „Ik had een reden om dat te wisselen. Maar Owen zie ik nu ook weer vooruit gaan. Het is ook gewoon een gezonde concurrentiestrijd. Ik zal niemand bij het eerste beste moment laten zakken, laat dat duidelijk zijn. Na een wat langere periode dacht ik: ik heb wat anders nodig op dit moment. Dat weet Owen. Hij moet nu laten zien dat hij er klaar voor is. Hij zal zijn minuten nog wel gaan maken. Dat heeft hij ook afgelopen zondag gedaan. Hij moet het mij moeilijk maken tijdens wedstrijden en trainingen. Patrick staat er op dit moment goed voor.”

De wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk, dat de eerste wedstrijd eveneens won, begint donderdag om 21.00 uur.

