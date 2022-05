Premium Het beste van De Telegraaf

Dramatische laatste minuten doen niet af aan prachtige loopbaan Tsonga huilt bij afscheid tranen van vreugde en verdriet: ’Bedankt, meneer Tennis’

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Jo-Wilfried Tsonga is klaar als proftennisser Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Hij was zo’n toptennisser waarvan iedereen altijd vrolijk werd, maar de loopbaan van Jo-Wilfried Tsonga is nu voorbij. De dynamische Fransman, 37-jaar oud inmiddels, nam op dramatische wijze afscheid in de eerste ronde van Roland Garros. Tijdens de slotfase van duel met de Noor Casper Ruud kampte hij met een schouderblessure en huilde ‘Jo’ al tennissend tranen met tuiten.