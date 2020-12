Topsport en genen, hoe zit dat precies?

Mick Schumacher met op de achtergrond een levengrote foto van zijn vader. Ⓒ BSR Agency

Met de komst van Mick Schumacher volgend seizoen in de Formule 1 treedt in de topsportwereld opnieuw een zoon in de voetsporen van zijn vader. In dit geval dus in die van Michael Schumacher, de zevenvoudig wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Zit het talent en de uiteindelijke slagingskans puur en alleen in de genen?