Hideki Matsuyama held van Japan na historische majorzege

Dustin Johnson, de winnaar van vorig jaar hijst Hideki Matsuyama in zijn welverdiende groene jasje. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Hideki Matsuyama haalde opgelucht adem, nadat hij zijn laatste putt had geholed en zeker was dat hij zijn thuisland Japan trots had gemaakt. Het was een zenuwslopend slotstuk van The Masters, waarin de eerder zo koele Aziaat opeens de ene fout na de andere produceerde. Xander Schauffele zette vol de druk op de Japanner met een serie van vier birdies op rij, om zichzelf met een ’waterbal’ op zestien uit te schakelen voor de winst. En zo vond er als zo vaak op de prachtige groene weides van Augusta National opnieuw geschiedschrijving plaats.