Oranje volleyballers onderuit tegen wereldkampioen

Nederland wist vooraf dat het een bijzonder lastige opgave zou worden tegen Polen. Het land dat de laatste twee wereldkampioenschappen won en de grote favoriet is voor de Europese titel oefende dit jaar twee keer tegen TeamNL. De Nederlandse volleyballers wisten daarin slechts één set te winnen.

Dat was de ploeg van bondscoach Roberto Piazza niet gegund. In de afgeladen evenementenhal zagen de vele Poolse supporters dat hun land pas in de derde set in de problemen kwam. Onder aanvoering van topscorer Nimir Abdelaziz (19 punten) nam Nederland een voorsprong van drie punten. Halverwege de set schakelde Polen bij en won alsnog.

Oranje, dat de eerste twee groepswedstrijden won op het EK, speelt dinsdag de vierde wedstrijd in poule D. Estland is dan de tegenstander.