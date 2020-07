De wereldtitel die Lara van Ruijven niet meer kan verdedigen

Lara van Ruijven Ⓒ ANP/HH

De vrijdag overleden Lara van Ruijven (27) laat een grote leegte achter in de shorttrackwereld. Door haar persoonlijkheid en haar prestaties. Vorig maakte zij diepe indruk door als eerste Nederlandse vrouw wereldkampioen te worden op een individueel onderdeel. Op zaterdag 9 maart 2019 beleeft de razendsnelle Van Ruijven hét hoogtepunt van haar carrière. In een weekeinde waar de emoties alle kanten opslingeren in Sofia troeft ze iedereen af op de 500 meter.