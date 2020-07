Ruud Vormer wil carrière afsluiten bij Club Brugge

De Nederlandse aanvoerder van Club Brugge zat daar samen met zijn vrouw Roos aan tafel. „Ik heb nog een contract voor twee jaar bij Brugge, maar ik hoop zo lang mogelijk te blijven. We zitten heel goed. De kinderen hebben het goed, Roos heeft haar werk, we mogen niet klagen”, aldus Vormer, die nog vier of vijf jaar wil voetballen. Het plan is om ook daarna in België te blijven.

Vormer werd met Club Brugge drie keer kampioen. De viervoudig international van Oranje ontving in 2017 de Gouden Schoen, als beste speler van het jaar in België. Vormer komt uit de jeugd van AZ, waar hij ook doorbrak in het eerste elftal. Hij speelde daarna voor Roda JC en Feyenoord.