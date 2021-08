FIFPro: ’Evacueer vrouwelijke atleten uit Afghanistan, ze lopen veel gevaar’

„Er lopen heel veel atletes gevaar in Afghanistan en er moet alles aan worden gedaan hen te helpen”, aldus de organisatie in een statement. „We zijn opgelucht dat er al een deel in veiligheid is gebracht, maar onze gedachten gaan uit naar zij die nog tegen hun wil in het land zitten.”

FIFPro schrijft dat de Australische regering er in is geslaagd ruim vijftig atletes uit het land te halen. Namen van de geëvacueerde sporters zijn niet bekendgemaakt.

Khalida Popal, voormalig aanvoerder van het nationale team van Afghanistan, helpt FIFPro bij zijn missie. „De afgelopen dagen waren zeer stressvol voor deze mensen, maar deze missie is geslaagd. De betreffende atletes zijn dapper en sterk geweest. We hopen dat ze een beter leven zullen hebben buiten Afghanistan. Maar er is nog veel meer werk te doen. We moeten ervoor zorgen dat iedereen veilig is.”

Zaki Anwari

FIFPro meldde vorige week al dat de Afghaanse jeugdinternational Zaki Anwari om het leven gekomen is toen hij het land probeerde te ontvluchten. Hij zou zich aan een Amerikaans vliegtuig hebben vastgebonden en naar beneden gevallen zijn.