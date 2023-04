Premium Het beste van De Telegraaf

Risico’s met gevolgen: AZ-aanvaller Karlsson groot vraagteken voor ’Anderlecht’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Jesper Karlsson Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Uitgerekend nu het in de vaderlandse competities en Europa clubtoernooien crunchtime is, mist AZ twee zeer belangrijke sterkhouders die het wellicht al weer aan boord had kunnen en moeten hebben. Na Dani de Wit, wiens voetblessure een slepende aangelegenheid begint te worden, kampt Jesper Karlsson met bovenbeenspierklachten. „We hebben wat risico genomen.”