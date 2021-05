Ajax-spits Sébastien Haller snoert iedereen de mond

Sébastien Haller opent de score tegen Vitesse met het honderdste Eredivisie-doelpunt van Ajax dit seizoen. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - De Fransman Sébastien Haller had tegen Vitesse de eer om de honderdste seizoenstreffer van Ajax aan te tekenen, in het Frans numéro cent. De 0-1 na twaalf minuten was wat dat betreft symbolisch, want door goed voorbereidend werk van de jarige Ryan Gravenberch en vooral Jurgen Ekkelenkamp was die voor de spits – in zijn honderdste (!) wedstrijd in de Eredivisie – een fluitje van een cent.