Mikel Arteta biedt supporters excuses aan: ’Onacceptabele nederlaag’

Voor de camera van Sky Sports ging Arteta door het stof. „Ik moet Crystal Palace feliciteren met de overwinning, maar wij hebben het onszelf onmogelijk gemaakt. Ons spel was erg slecht, vooral in de eerste helft. We waren heel erg slordig aan de bal en dat is onacceptabel. Daarom wil ik de supporters mijn excuses aanbieden.”

De problemen stapelden zich tegen Palace al snel op, want na 25 minuten keek Arsenal al tegen een 2-0 voorsprong aan. Zelfs het buitenkansje om vanaf de stip de spanning in de wedstrijd terug te brengen, was niet aan de ploeg van Arteta besteed.

„Wat me vooral irriteert, is dat we niet aanwezig leken en niet de kalmte hadden om de wedstrijd te domineren”, vervolgde Arteta. „We moeten nu allemaal het boetekleed aantrekken, de terechte kritiek accepteren en dan met een reactie komen. Dit was niet goed genoeg.”

De coach blijft geloven dat zijn mannen een ticket voor de Champions League gaan bemachtigen. Arteta denkt niet dat Arsenal die druk niet aan kan. „Die druk is er al zeven of acht weken. Tegen Palace hebben we ondermaats gepresteerd, zo simpel is dat. We hebben nog een wedstrijd tegoed, dus laten we volledig op onszelf focussen.”