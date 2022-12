Premium Het beste van De Telegraaf

’Henk weet wat onze relatie is en die zal niet veranderen’ Interim-trainer Rankovic: ’Fraser heeft bewijs voor loyaliteit niet nodig’

Door Jeroen Kapteijns

Aleksandar Rankovic. Ⓒ ProShots

UTRECHT - Door het plotselinge vertrek van Henk Fraser als trainer van FC Utrecht na grensoverschrijdend gedrag is zijn vaste rechterhand Aleksandar Rankovic aan het roer komen te staan bij de club uit de Domstad. Een opvallende situatie, want eind vorig seizoen seizoen stapte Fraser op als hoofdtrainer van Sparta Rotterdam, omdat de Kasteelclub afscheid wilde nemen van Rankovic en Fraser zich met die beslissing niet kon verenigen. Nu is Rankovic na het vertrek van Fraser, wiens positie in de ogen van de clubleiding onhoudbaar was nadat hij Amin Younes bij de keel had gegrepen, gewoon aangebleven en heeft hij goede papieren om voorlopig voor de groep te blijven. Volgens de Serviër, die goed bevriend is met Fraser, is dat niet raar en zijn de situaties onvergelijkbaar.