Lieveling van Hans Kraay en kwelgeest van Frank de Boer zijn terug in Nederland

AMSTERDAM - De Eerste Divisie trapt vrijdag af met de lieveling van Hans Kraay jr. in de gelederen. De analist van ESPN voorspelde Kevin van Veen, de nieuwe spits van FC Groningen, in het verleden al eens een grote toekomst. „Alle scouts in de Eredivisie hebben zitten te slapen”, zei hij toen de Brabander in januari 2015 bij Scunthorpe United tekende. Van Veen moet nu de Groningers naar de Eredivisie schieten.

Kevin van Veen Ⓒ ANP/HH