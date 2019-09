Wordt Nadal de allerbeste?

Rafael Nadal poseert met de trofee. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Pas als de beste drie tennissers ooit met pensioen zijn, zal blijken wie de allerbeste is geweest. Tenminste, als het gaat om het aantal gewonnen grandslamtitels. Roger Federer leidt de dans, maar Rafael Nadal is hem na het winnen van de US Open tot op één titel genaderd. Novak Djokovic ligt op enige afstand ook nog op de loer.