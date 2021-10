Daley Blind nieuwe ambassadeur Hartstichting

De verdediger kreeg op zijn 30e een hartspierontsteking en sindsdien is hij zich nog meer bewust geworden van het belang van een gezond hart. Hij draagt sindsdien een ICD, een apparaatje dat ingrijpt bij gevaarlijke hartritmestoornissen. „Ik leef gezond, eet gezond en sport veel.”

Blind pakte snel het normale leven op, na zijn problemen met zijn hart. „Ik heb heel snel weer mijn normale leven opgepakt, ben heel snel weer gaan sporten. Ook ik heb weleens angstige momenten gehad, maar ik ben het bewijs dat je ook als je iets aan je hart hebt nog aan (top)sport kunt doen.”

Schamen

Blind wil Nederlanders en met name jongeren ervan doordringen zo goed mogelijk voor hun hart te zorgen.

„Als je denkt aan hartklachten, denk je toch vaak aan wat oudere mensen. Maar er zijn ook genoeg kinderen, jongeren en jongvolwassenen die iets aan hun hart hebben. Kijk maar naar mij. Ik krijg heel veel positieve reacties, vooral van jongeren die zich er niet over uitlaten dat ze een hartprobleem hebben, zich er misschien voor schamen, en die niet meer durven te sporten. Ik hoop dat ik deze jongeren kan inspireren om wel te gaan sporten en weer zoveel mogelijk hun normale leven op te pakken.”

Geloof in eigen lichaam

Hij vervolgt: „Elke hartsituatie is anders, maar ik wil vooral meegeven dat als je weer durft te geloven in je eigen lichaam, je de angst die je misschien hebt kwijt kan raken en het leven dat je voorheen gewend was weer kan oppakken en dat je je daarin niet beperkt voelt omdat je iets aan je hart hebt.”

In Nederland zijn er op dit moment circa 1,5 miljoen chronische hart- en vaatpatiënten. Als we niets doen, neemt dat aantal in 10 jaar tijd met maar liefst 33 procent toe, zo laat de Hartstichting weten.