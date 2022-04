Dusan Tadic baalt van Groningen-fans: ’Dit verdien ik niet’

„Ik zal altijd zeggen dat Ajax mijn droomclub is”, aldus Tadic bij ESPN. „Maar FC Groningen en FC Twente, mijn oude clubs, zitten ook voor altijd in mijn hart. Ik vier normaal gesproken nooit goals tegen FC Groningen, niet toen ik bij FC Twente speelde en nu bij Ajax ook niet. Maar zo’n behandeling verdien ik niet, denk ik. Groningen heeft geld aan mij verdiend, ik heb de mensen blij gemaakt, ze waren trots dat ik hier speelde en we hebben de beste resultaten in de historie van Groningen geboekt”, aldus Tadic, die tussen 2010 en 2012 in het groen-wit speelde. „Ik ben dan ook heel teleurgesteld. Dit is heel slecht van ze. Maar oké, iedereen maakt z’n eigen keuze.”

Ten Hag prijst mentaliteit Ajax

Trainer Erik ten Hag van Ajax loofde na de overwinning op FC Groningen de mentaliteit van zijn ploeg. „Dat gaf de doorslag”, zei Ten Hag, die Ajax drie keer zag scoren in blessuretijd.

In de extra tijd van de eerste helft zette de koploper van de Eredivisie een achterstand van 1-0 om in een voorsprong van 2-1. In de 91e minuut besliste Steven Berghuis de voor Ajax traditioneel lastige uitwedstrijd tegen Groningen met de derde treffer.

„Sinds begin januari hebben we één wedstrijd verloren. Dat toont onze winnaarsmentaliteit aan”, aldus Ten Hag. „Je moet tot het einde blijven doorgaan, acties afmaken. Dat hebben we gedaan. We hebben de laatste weken wat wisselingen in de ploeg, dan gaan wel eens wat automatismen weg. We hopen die automatismen in ons spel de komende weken te kunnen terugbrengen door weer in een vastere formatie te spelen. Als we dan deze mentaliteit blijven tonen, dan blijven de overwinningen komen.”